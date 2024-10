Fumetti al Ricetto, a Candelo presentato un albo speciale di Diabolik: è ambientato nel borgo biellese

L'evento "Fumetti al Ricetto" ritorna il prossimo 12 e 13 ottobre nel suggestivo borgo medievale di Candelo. In questa edizione speciale saranno presenti alcuni dei più grandi autori italiani e internazionali, tra cui ospiti di fama mondiale, come Hidetoshi Omori, celebre per il suo lavoro in anime come Gundam e Lupin III.

Nei due giorni le rue saranno teatro di mostre, workshop e cosplay, dei famosi personaggi anime. Un aspetto affascinante di questa edizione è la pubblicazione di un albo speciale intitolato "Diabolik. La luna delle fragole al Ricetto di Candelo", che sarà distribuito a chi acquisterà il biglietto "Open Plus" a soli 7 euro. Questo albo è stato scritto da Davide Barzi, disegnato da Daniele Statella e inchiostrato a mano da Stefania Caretta.

La storia, ambientata proprio tra le mura del borgo, ha un retroscena romantico che coinvolge una coppia di ragazzi che si introducono furtivamente nel Ricetto, dove avviene una proposta di matrimonio. Il lettore troverà, nel fumetto, i segni del legame sentimentale tra i personaggi disegnati e il borgo antico. La locandina raffigura un Gundam che sovrasta, con i suoi 30 metri, il borgo medievale il cui progetto grafico è di Morgana Braghin. Daniele Statella, direttore artistico del festival, esprime grande soddisfazione per la crescita e la qualità dell'evento, sottolineando il prestigio di unire una piccola realtà come Candelo con un colosso fieristico come Romics.

Il sindaco di Candelo, Paolo Gelone, evidenzia come "Fumetti al Ricetto" è entrato nei tre eventi più importanti del Ricetto. Il presidente della Pro Loco, Cristian Bonifacio, ribadisce l'importanza di questa iniziativa che aiuta a vivacizzare Candelo e tutto il territorio, con una cultura di nicchia ma con un aumento del 20% di fruitori ogni anno e che, nel 2025, spegnera' le sue prime 10 candeline. Un fine settimana ricco di mistero ma con un sguardo al futuro.