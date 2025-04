Zubiena, Silvia Manfredi nominata Presidente Onoraria della Biblioteca Comunale FOTO e VIDEO

"La biblioteca comunale di Zubiena, conferisce il titolo di Presidente Onorario alla signora Silvia Manfredi, con gratitudine, per l'impegno e la disponibilità dimostrata durante tutti gli anni di collaborazione".

E' il testo della pergamena che ieri mercoledì 9 aprile è stata consegnata alla "Bibliotecaria" di Zubiena, Silvia, che per il paese, per i suoi bambini, per le scuole ha fatto veramente tanto. Una cerimonia che si è svolta alla Fondazione Cerino Zegna dove in questo momento è ospite, alla presenza del sindaco di Zubiena, Davide Basso, dell'assessore Gianluca Finotto, della sorella Mara, della presidente attuale della biblioteca Marylin Herny e della presidente della Fondazione Cerino Zegna Nicoletta Scagliotti.

"Ci manca in paese - commenta il sindaco Davide Basso - e infatti ogni tanto veniamo a trovarla qui, ma la sua assenza si sente. Ha fatto davvero tanto per Zubiena".

Silvia Manfredi è allegra, solare, come l'ha descritta lo stesso sindaco, e si ricorda molto bene di quegli anni dedicati al volontariato e soprattutto a loro, ai bambini che tanto amava.