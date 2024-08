Torna a Candelo "Fumetti al Ricetto", presente un ospite d'eccezione.

Il 12 e 13 ottobre 2024, il borgo medievale del Ricetto di Candelo, tra i più belli d’Italia, ospiterà "Fumetti al Ricetto". Quest'anno l'evento avrà un ospite speciale: per la prima volta in Europa, Hidetoshi Omori, leggendario direttore delle animazioni, character designer e regista giapponese, noto anche come Dan Kongōji.

Omori, che ha lavorato su oltre 200 titoli come Gundam, Lupin III e Final Fantasy, parteciperà a un incontro in cui condividerà le sue tecniche e la sua carriera. La sua presenza è resa possibile grazie alla collaborazione tra "Fumetti al Ricetto" e Romics, importante fiera del fumetto italiana.

Il sindaco di Candelo, Paolo Gelone, esprime grande soddisfazione per l'arrivo di Omori, mentre il direttore artistico Daniele Statella sottolinea l'importanza di questa partnership, che conferma il successo crescente del festival.

L'evento vedrà anche la partecipazione di altri fumettisti italiani e internazionali, oltre a numerose attività e la tradizionale gara cosplay.