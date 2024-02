“Premio Nuvolosa”, il Festival del Fumetto alla 6° edizione: a Biella artisti di fama internazionale, FOTO e VIDEO

Venerdì 15 gennaio sono state chiuse le iscrizioni al concorso dell’atteso Festival che riunisce artisti e protagonisti da tutta Italia. Il tema della 6a edizione è “Natura controcorrente” e l’edizione ha rappresentato un altro traguardo di un’escalation positiva, che ha portato al Biellese un evento unico in Italia: “Non è la classica fiera di fumetti – dichiara Daniele Statella, direttore artistico, disegnatore e fumettista italiano – ma una vera e proprio evento incentrato sull’arte del fumetto, dove è possibile immergersi fra autori ed opere, dall’ideazione allo sviluppo”.

Il progetto, organizzato dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Biella, rappresentato da Gabriella Bessone, con la collaborazione dell’Associazione Creativecomics, ha visto la collaborazione di numerosissimi partner istituzionali e privati, a partire dalla Provincia di Biella e dalla Regione Piemonte: “Questa edizione rappresenta un importante step di crescita per il territorio – dichiara Michele Mosca, Consigliere regionale – In favore del fumetto ‘Biella tra le Nuvole’ è stata intrapresa un’iniziativa che lo porterà nelle biblioteche del Piemonte, nonché alla portata delle scuole delle province di Biella, Vercelli e Novara, diffondendo la ricchezza della provincia soprattutto fra i giovani: il nostro futuro”.

Sabato 9 e domenica 10 marzo il Festival Nuvolosa porterà a Biella grandi novità: “Un grande contenitore attivo tutto l’anno – afferma Gabriella Bessone – Costituito da innumerevoli nuovi partner, il progetto vanta della partecipazione a Lucca Comics, della presentazione al Salone del libro di Torino, della partecipazione delle scuole e della diffusione del fumetto tradotto in piemontese. Sono in moltissimi i giovani che hanno partecipato all’edizione 2024 e durante il Festival avremo l’opportunità di osservare i grandi maestri all’opera: un’occasione da non perdere!”

Di seguito il programma dell’evento:

Sabato 9 marzo

Ore 10:30 Palazzo Ferrero Biella-Piazzo, Premiazione del concorso e inaugurazione esposizioni. I partecipanti al concorso e la mostra di Diabolik saranno esposti fino al 17 marzo.

Ore 11:30-12:30 Portfolio Review con il maestro Claudio Castellini. Solo su prenotazione a Informagiovani

Ore 16:30 presso Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 6, Performance teatrale e presentazione del fumetto "Biella tra le nuvole. Nella natura biellese" con l'Assessore Gabriella Bessone, Fabrizio Lava, Giuliano Ramella, Daniele Statella, Walter Trono, Valerio Piccioni, Gigi Baldassini, Elisabetta Barletta e Fernando Caretta.





Domenica 10 marzo GIORNATA EVENTO A PALAZZO FERRERO

Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 18:00 circa trenta artisti del fumetto internazionale saranno a disposizione del pubblico per disegni e performance live. Questi gli incontri in programma:

- 10:00-11:00 "DIABOLIK KONTROKORRENTE"

Davide Barzi dialoga con Paolo Zaniboni Al termine dell'incontro distribuzione della stampa inedita di Diabolik in tiratura limitata di Giuseppe Candita.

- ore 11:00 Performance Live del maestro Claudio Castellini

11:00-12:30 "Portfolio Review" riservato ai partecipanti al concorso con Luciano Costarelli (fumettista e membro della giuria). Solo su prenotazione a Informagiovani.

- 14:00-15:00 Incontro "Biella tra le nuvole"

con Giuliano Ramella, Walter Trono, Elisabetta Barletta. Presentazione del volume a fumetti che racconta il territorio biellese.

- 15:00-16:30 "I mestieri del Fumetto"

incontro di orientamento per le scuole con di Daniele Statella (fumettista) e Davide Barzi (sceneggiatore).





I FINALISTI DEL PREMIO NUVOLOSA

Le tavole dei vincitori e dei selezionati saranno inserite in catalogo ed esposte nell’ambito di “Nuvolosa” dal 9 al 17 marzo 2024. Questi sono i DIECI FINALISTI, elencati in ordine alfabetico, con il titolo della loro opera:

– Banci Elena (2002, Roma), LA PIANTINA

– Belandi Nicolò (1993, Nave, BS), MANGIA TUTTO!

– Ciarletti Viola (1999, Trevi, PG), SALMONI ARGENTINI

– Gigantiello Cosimo (1994, Lizzano, TA), GAIA

– Giorgi Barbara (1994, Gavorrano GR) e Perlina Simone (1991, Sona, VR), ORA GUARDAMI

– Izri Artiol (1999, Firenze), OASI

– Manfredi Maddalena (1998, Cuveglio, VA), GATTI E CANI

– Oliveri Chiara (2002, Borgofranco d'Ivrea, TO), PUAKALI’

– Pani Vincenzo (1999, Roma), MA MAISON

– Sardina Toni (1993, Palermo), KOI

I Finalisti del Premio speciale Sceneggiatura:

– Lombardi Daniele (1995, Aversa, CE), IL PADRE E IL LUPO

– Peruzzi Alessandro (1996, Foiano della Chiana, PI), IL PRIMO INCONTRO

– Vangone Antonio (1995, Boscotrecase, NA), MEMORIA DI LEGNO

Un video presenterà le tavole di altri 15 lavori selezionati dalla giuria.

– Bertarelli Matteo (2000, Bollate MI), PANACEA

– Bonora Alice (1995, Caerano di San Marco TV), PHSYIS

– Cacchioni Marina (1996, Nettuno, Roma), 33 GIRI (E 1/3)

– Cimicchi Chiara (2000, Torgiano PG), RIBELLE EVOLUTIVO

– Cirillo Michele (1991, Quarto NA), IL NIDO DI MALINCONICA

– Faraone Cecilia (sceneggiatrice e disegnatrice - 1992, Oleggio NO) e Valentini Stefano (sceneggiatore e colorista - 1989, Oleggio NO), SII IL CAMBIAMENTO

– Favazza Massimiliano (1989, Bronte CT), GLI ANNI SBAGLIATI

– Fortuna Davide (sceneggiatore - 1996, Torino) e Fortuna Maria Cristina (disegnatrice, colorista, letterista - 1991, Roma), TUTTO È NATURA

– Fossato Yuri (1997, Racconigi CN), IL FU PRATO

– Maltoni Luca (1997, Bruxelles), F72

– Perelli Filippo (1998, Ferrara), QUI E ORA

– Petronelli Francesco (1996, Manduria TA), SENZIENTE!

– Pozzoli Leonardo (sceneggiatore - 2002, Andorno Micca BI) e Colombo Leonardo (disegnatore, inchiostratore, colorista - 1999, Occhieppo Inferiore BI), TUTTO TORNA

– Salatino Marisafrancesca (sceneggiatrice - 1992, Bari) e Tarantino Alessia (disegnatrice e colorista - 1995, Bari), OFF/ON

– Tavormina Dario (1990, Palermo), JOHN





FINALISTI DELLA SEZIONE LOCALE (Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella):

- Bonfatti Sofia - 3F, VITA

- Cassandrin Alice, Masi Ania e Vota Alice - 3 F, SECONDA OPPORTUNITA’

- Cassettar De Mello Almeida Anita - 4 F, VISION THROUGH FILAMENTS

- Pastore Irene e Bonino Timothy – 4 F, PERCHE’ FIORIR SI PUO’ E SI DEVE