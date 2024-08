Lupo Alberto, Wolverine, Hulk: Candelo si colora con i fumetti

Le vie di Candelo si colorano con i fumetti! Parte così la nuova campagna di promozione della ricca sezione di fumetti e giochi da tavolo dedicati ai ragazzi e alle famiglie presso la Biblioteca di Candelo, ancora una volta in modo originale e coinvolgente.

"Per attirare l'attenzione di giovani e promuovere la lettura, ecco una pacifica e colorata invasione dei personaggi ed eroi dei fumetti, che hanno lasciato alcune tracce in giro per tutta la nostra città - racconta Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore alla Biblioteca - grazie al lavoro del nostro Settore Cultura e delle ragazze del Servizio Civile, che hanno realizzato adesivi e sticker disseminati in molti angoli del paese". Ecco quindi spuntare dalle finestre Lupo Alberto e sui muri della città apparire i graffi di Wolverine, il pugno di Hulk, le onomatopee tipiche delle strisce a fumetti e tanto altro.

Ma non è finita qui. Oltre a disegni e simboli, subito riconoscibili dai fan di fumetti e anime, nascosti a Candelo ci sono anche 5 QR Code: chi vorrà potrà cercarli e prendere parte ad una sorta di caccia al tesoro, da vivere tutta fuori dalle mura del Ricetto. L’iniziativa è un progetto che unisce grandi e piccoli in un gioco di osservazione, incoraggiando i cittadini, soprattutto giovani e famiglie, a trascorrere questa fine estate in modo diverso, all'aperto, alla riscoperta della propria città e degli spazi comuni della cittadinanza.

In particolare l’obiettivo principale è quello di incoraggiare tutti, ma soprattutto i più giovani, a conoscere la biblioteca, un luogo aperto a tutti, sempre aggiornato per poter offrire libri, fumetti, giochi da tavolo per tutti i gusti. Con calma, senza fretta, fino al 15 settembre si potranno scattare foto ai QR code nascosti per le vie di Candelo e si potranno inviare su Whatsapp al numero 0152535146. Presso la Biblioteca, si potranno poi ritirare i premi: piccoli omaggi per chi troverà un QR code e premi speciali per i primi fortunati che riusciranno a scovarli tutti e cinque. Il regolamento completo è disponibile sul sito del Comune.

"Ancora una dimostrazione di come la cultura a Candelo significhi colore, vivacità, partecipazione: vogliamo continuare ad educare alla civiltà, al bello e al buono in modo attrattivo e adatto a tutti, mai noioso o banale – sottolinea il sindaco Paolo Gelone - Un progetto che si collega anche al Festival Fumetti al Ricetto, che si terrà ad ottobre: un connubio, quello tra Candelo e il mondo comics, su cui lavoreremo molto e che a breve porterà ancora altre belle novità".