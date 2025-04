Fiabe rivisitate in modo sorprendente al Castello di Castellengo

Il Castello di Castellengo, luogo labirintico e fiabesco, accoglierà nel fine settimana la compagnia Teatrando con lo spettacolo “Fiabe?!”, rivisitazione, volutamente arbitraria, delle tradizionali storie che si raccontano ai bambini. Una riscrittura che, in modo irriverente e divertente, le stravolge, tanto da giustificare la perplessità espressa dal punto interrogativo accanto a quello esclamativo presenti nel titolo.

Titolo che è lo stesso dello spettacolo presentato lo scorso anno, anche se le storie in scena sabato 12 e domenica 13 aprile, saranno completamente nuove. Le scene, riadattate al nuovo contesto, sono infatti tratte dall’omonimo spettacolo che la compagnia diretta da Paolo Zanone presentò al Brich di Zumaglia nel luglio del 2017. Lo scorso anno ne è stata presentata una prima selezione e quest’anno si completerà la rassegna. Le due selezioni sono assolutamente indipendenti: una sorta di lato A e lato B di un ipotetico disco. Non occorre quindi aver visto la prima per partecipare alla seconda. Per la stessa ragione, chi c’era lo scorso anno potrà ritornare e completare la stravagante collezione di storie. Le fiabe di Teatrando partono da quelle tradizionali (di Perrault, La Fontaine e dei Fratelli Grimm), ma autori, attori e registi della compagnia si sono divertiti a riscriverle in modo ironico e irriverente. Figure e trame ben note vengono quindi stravolte o comunque rimescolate, con l’intento soprattutto di divertire. Proposto in forma itinerante, lo spettacolo partirà dalla Porta del Moro e si svilupperà in sette scene, dislocate nelle sale e negli spazi esterni del Castello di Castellengo.

S’incontreranno Pollicino e i suoi fratelli in fuga dalle grinfie di un orco che si rivelerà molto “sui generis”. Seguirà una scena con protagoniste le fidanzate dei Tre Porcellini assetate di giustizia e pronte a vendicarsi del lupo cattivo. Dopo una parentesi delicata e intensa che racconta l’incontro tra Bella e la Bestia, si ritornerà alla risata con la Bella Addormentata, che gioca con il dialetto e la commedia degli equivoci. Si prosegue con la divertente avventura di un furbo Alì Babà alle prese con 40 buffi ladroni, per poi rievocare, in modo alquanto paradossale, la storia di Aladino e della lampada magica. Il percorso si conclude nella casa di una strega, dove si ascolterà la storia di Hansel e Gretel dal suo punto di vista.

I partecipanti, divisi in gruppi, saranno guidati di scena in scena da attori che racconteranno, inoltre, la storia del Pifferaio Magico. L’ingresso avverrà a gruppi, ogni 20 minuti: sabato dalle 19.30 alle 21.10, domenica dalle 16 alle 17.40 (in caso di esaurimento posti verranno aggiunti anche i gruppi della 21.30 il sabato e delle 18 la domenica).