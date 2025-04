Michelangelo Pistoletto ha donato un'opera d'arte all'UNESCO FOTO

Mercoledì 9 aprile, durante una cerimonia ufficila presso la sede generale UNESCO di Parigi, è stata formalizzata la donazione dell’opera “LOVE DIFFERENCE” , creata da Michelangelo Pistoletto appositamente per l'UNESCO. L'opera simboleggia l'impegno dell'Organizzazione a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale. L'opera sarà esposta presso la sede dell'Organizzazione a Parigi.

Alla cerimonia hanno partecipato: Michelangelo Pistoletto, Audrey Azoulay, Direttore Generale dell'UNESCO, Lorenzo Fiaschi, cofondatore di Galleria Continua e Liborio Stellino, Ambasciatore e Delegato Permanente d'Italia presso l'UNESCO. Erano presenti anche Paolo Naldini, Direttore di Cittadellarte e Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore Biella città creativa Unesco.

Figura di spicco dell'arte contemporanea, famoso per il suo ruolo di primo piano nel movimento dell'Arte Povera, Michelangelo Pistoletto ha esplorato nel corso della sua carriera i temi della riflessione e dell'arte come strumento sociale di interazione e condivisione. I suoi innovativi “Tableaux-Miroirs”, creati all'inizio degli anni Sessanta, sono opere iconiche che contengono superfici riflettenti per abolire i confini tra l'opera e lo spettatore, che in questo modo partecipa all'opera.

“LOVE DIFFERENCE” è un’opera emblematica dell'arte di Michelangelo Pistoletto come strumento di trasformazione sociale. Questo dittico, composto da due lastre di acciaio inossidabile lucidate a specchio, presenta un'immagine fotografica di quattro figure applicata in serigrafia. La scenografia scelta simboleggia l'unità e l'universalità, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca. La superficie riflettente invita gli spettatori a vedere il proprio riflesso nel contesto di un'umanità condivisa, favorendo un senso di appartenenza collettiva e di rispetto reciproco.

Resa possibile grazie alla Fondazione Pistoletto Cittadellarte e la Galleria Continua e al sostegno della Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO, questa donazione testimonia l'impegno comune di Michelangelo Pistoletto e dell'UNESCO a favore di una società armoniosa e la volontà condivisa di evidenziare il ruolo fondamentale della cultura come vettore di dialogo e unità tra i popoli. Un anno e mezzo dopo lo speech d'apertura all'Assemblea Generale UNESCO che aveva visto i ministri dell'educazione degli Stati membri dell'agenzia specializzata delle Nazioni Unite confrontarsi sul ruolo dell'istruzione in relazione all'obiettivo della pace globale e Pistoletto portare il tema della pace preventiva a tutti gli stati membri, si ribadisce con questa donazione il legame e il sostegno di Pistoletto e della sua Fondazione.