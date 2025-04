Il comune di Viverone, in collaborazione con la parrocchia, ha in programma una serata di musica in compagnia del Coro Mozart di Ivrea che offrirà un concerto con musiche di Pergolesi, Vivaldi, Bach e Mozart per un viaggio musicale unico e coinvolgente.

L'appuntamento è per le 21 di sabato 12 aprile nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Viverone. L'ingresso è libero.