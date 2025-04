Fotoclub Biella, un viaggio fotografico in Etiopia con Dario Mezzo.

Il Fotoclub Biella invita il pubblico a una serata speciale dedicata alla fotografia di viaggio con Dario Mezzo, in programma mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 21 presso Palazzo Gromo Losa, in Corso del Piazzo 22. L’evento, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolge con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Originario di Occhieppo Superiore e socio del Circolo Fotografico “I Riflessi”, Dario Mezzo ha trasformato la passione per la fotografia in uno strumento di racconto e condivisione. In questa occasione porterà il pubblico alla scoperta dell’Etiopia, attraverso un reportage visivo ricco di suggestioni culturali e spirituali.

Il percorso fotografico seguirà le tappe del cosiddetto “Circuito Storico” del Paese africano: dal Lago Tana, con i suoi antichi monasteri custoditi sulle isole, alla città imperiale di Gondar, conosciuta come la “Camelot d’Africa”. La proiezione proseguirà attraverso i paesaggi mozzafiato dei Monti Simien fino ad Axum, dove Mezzo ha assistito ai solenni riti della domenica delle Palme di fronte alle chiese di Santa Maria di Sion, legate alla leggenda dell’Arca dell’Alleanza.

Non mancheranno le immagini delle chiese rupestri della regione del Tigrai, e soprattutto quelle dell’intenso periodo pasquale vissuto a Lalibela, centro spirituale dell’Etiopia. Il viaggio si concluderà con uno sguardo al vivace e coloratissimo mercato di Bati, crocevia di etnie e culture, e con il rientro nella capitale Addis Abeba.

Per chi ama la fotografia e i racconti di viaggio, un’occasione unica per scoprire luoghi remoti attraverso lo sguardo sensibile e autentico di un autore che fotografa con passione e profondità.