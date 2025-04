Aprile in Musica, a Occhieppo Inferiore va in scena il secondo appuntamento

Il secondo appuntamento della rassegna “Aprile in Musica” offre spazio, come in altre occasioni, all’approfondimento di uno strumento musicale.

Nella serata si esibirà il duo ossolano composto da Luca Magnani (sax) e Ester Snider (pianoforte), che proporranno al pubblico brani di musica francese scritta per saxofono e pianoforte tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

L’appuntamento è per sabato 12 aprile, alle 21 presso la Chiesa di San Clemente ad Occhieppo Inferiore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.