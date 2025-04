Concerto in Duomo aspettando l'Adunata di Biella. L'appuntamento è in programma alle 20.30 di sabato 12 aprile. Per l'occasione, saranno eseguiti canti alpini realizzati dai ragazzi delle scuole di Sandigliano, assieme al Coro “Cuori in coro” dell'IC di Gaglianico e il Coro Giovanile “Le Fontanelle” di Tavigliano.