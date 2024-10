Nasconde 12 dosi di hashish, giovanissimo sorpreso dai Carabinieri

Il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti coinvolge, tragicamente, anche i giovanissimi, come consumatori ma anche come spacciatori, fenomeno oggetto di costante attenzione da parte dell’Arma, sia in ambito cittadino ma soprattutto nei piccoli centri, grazie alla capillarità ed all’attenta vigilanza dei Comandi Stazione, supportati dalle Sezioni Operativa e da quella Radiomobile della Compagnia di Biella.

Alcuni giorni fa, durante un servizio mirato nel basso Biellese, i Carabinieri hanno controllato numerosi giovani, sorprendendone uno che nascoste nei vestiti aveva 12 dosi di hashish, confezionate in bustine di plastica, pronte per lo spaccio. Si tratta di un minorenne, su cui da qualche tempo i militari avevano raccolto confidenze sulle sue attività illecite, costategli la denuncia a piede libero per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.