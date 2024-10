Biella, donna di 58 anni travolta da un'auto in via Lamarmora

Investimento di una donna a Biella. È successo poco prima delle 17.30 di oggi, 11 ottobre, lungo via Lamarmora, in prossimità dell'incrocio con via De Marchi.

Stando alle prime informazioni raccolte, la 58enne è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Giunti velocemente sul posto, i sanitari del 118 hanno prontamente soccorso la malcapitata, poi trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Presente anche la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.