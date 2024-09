Portula, conclusi i lavori alla biblioteca: volontari all'opera per sistemare oltre 8mila volumi

Sono terminati i lavori alla biblioteca comunale di Portula. L'intervento, iniziato quest'anno, prevedeva la riqualificazione e il riammodernamento dei locali che ospiteranno tra gli 8 e i 10mila volumi.

“In questi giorni, i volontari stanno posando i libri all'interno degli spazi, già arredati e abbelliti – spiega il sindaco Fabrizio Calcia Ros – Ci vorrà ancora un po' di tempo ma siamo a buon punto. Ringrazio la disponibilità di chi ha dedicato il suo tempo a favore del paese, i volontari sono la salvezza di ogni comunità”.

Per l'inaugurazione, invece, occorrerà pazientare ancora qualche mese. “Date certe della cerimonia non ne abbiamo – commenta il primo cittadino – ma contiamo di realizzarla tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre”. In tale occasione, verrà anche intitolata. “Prenderà il nome – sottolinea Calcia Ros – dei figli della coppia benefattrice che ha lasciato 150mila euro in eredità al Comune. Una cifra importante destinata ad un progetto comunitario, a imperitura memoria dei cittadini”.