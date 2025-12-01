A Portula inaugurata la nuova biblioteca, è intitolata ai figli della coppia di benefattori FOTO

C'era grande attesa a Portula per la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali della biblioteca comunale, ospitati nell'edificio dell'asilo infantile di Matrice.

Il taglio del nastro ha avuto luogo nella mattinata di sabato, 29 novembre, alla presenza di una nutrita folla di cittadini, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, alle autorità comunali, provinciali e regionali e ai vertici di GAL e Fondazione Cassa di Risparmio Biella.

Tutti presenti per assistere al nuovo volto degli spazi che andranno ad ospitare circa 10mila volumi, catalogati e sistemati nei mesi scorsi dai 4 volontari in servizio. Scoperta anche la targa della struttura intitolati alle figure di Gherardo e Mauro, scomparsi prematuramente in giovane età negli anni '70 e figli di Renato Predebon e Orsola Crestani, la coppia che ha lasciato in eredità al Comune una cifra pari a 150mila euro, destinata proprio al progetto di riqualificazione e riammodernamento della biblioteca.

A questo appuntamento ha preso parte anche lo zio paterno dei due ragazzi, Lorenzo, giunto dalla vicina Lombardia e visibilmente commosso per il gesto compiuto dall'amministrazione comunale.