A Valdilana presentati i nuovi bandi 2026 della Fondazione CRB

Nella serata di martedì 2 dicembre, presso il Cineteatro Comunale Giletti, a Valdilana, si è tenuto un importante incontro promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rivolto a enti pubblici, associazioni, realtà del terzo settore e parrocchie, per presentare i nuovi bandi 2026.

Ad aprire la serata il presidente Michele Colombo, che ha sottolineato la volontà della Fondazione di essere sempre più vicina ai territori e ai soggetti che quotidianamente lavorano per lo sviluppo delle comunità locali. Proprio per questo – in accordo con alcune amministrazioni e, in questo caso, con quella di Valdilana – la Fondazione ha scelto di portare le proprie proposte direttamente nei luoghi dove nascono i progetti.

Dopo un primo intervento dedicato a spiegare cos’è una fondazione e come opera, a cura di Emanuele Rolando, addetto alla comunicazione, la parola è passata al segretario generale Andrea Quaregna, che ha illustrato mission e prospettive della Fondazione, introducendo le linee guida dei bandi 2026. Il momento centrale della serata ha visto protagonista Marta Maglioli, responsabile dell’Area Attività Istituzionale, che ha presentato nel dettaglio le opportunità offerte dai bandi, le tempistiche e le modalità di partecipazione. In conclusione, spazio al confronto con numerose domande da parte dei presenti, segno di grande interesse e partecipazione.

“Per costruire il futuro di una comunità, il primo passo è sempre lo stesso: continuare a camminare insieme” si legge nella nota del Comune.