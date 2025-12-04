La medicina di prossimità fa tappa a Valdilana tra prevenzione, informazione e assistenza sanitaria

Nell’ambito del Progetto Camper “Cure primarie e territorio: l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) e la medicina di prossimità nell’ASL di Biella”, i giorni 4, 5, 9 e 19 dicembre, dalle 10 alle 16, nelle municipalità di Mosso, Trivero e Valle Mosso, a Valdilana, secondo la calendarizzazione allegata, sarà presente un camper attrezzato che porterà i servizi sanitari direttamente nelle comunità.

Il servizio è coordinato dall’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), con particolare attenzione alla prevenzione e alla medicina di iniziativa, fondamentali soprattutto in territori con popolazione anziana e con alta incidenza di patologie croniche. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte, ASL di Biella e INMP, ente vigilato dal Ministero della Salute, che per la prima volta in Italia supporta un intervento strutturato di Medicina di Prossimità dedicato alle Cure Primarie.

I servizi offerti ai cittadini dall’IFeC comprendono:

- Rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno

- Informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso

- Sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale

- Promozione di corretti stili di vita

- Prevenzione degli incidenti domestici

- Screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì)

- Educazione sanitaria al paziente e al caregiver

- Supporto all’autogestione della terapia farmacologica

- Informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico

L’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) è un professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e comunitario. Attraverso una presenza continuativa e proattiva nella propria area o comunità di riferimento, l’IFeC assicura l’assistenza infermieristica in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità, tra cui:

- Medici di Medicina Generale (MMG)

- Pediatri di Libera Scelta (PLS)

- Assistente Sociale

- Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione ecc.

L’obiettivo è favorire l’integrazione interdisciplinare dei servizi e dei professionisti, ponendo al centro la persona, la famiglia o la comunità. L’introduzione dell’IFeC nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mira a rafforzare il sistema assistenziale sul territorio, promuovendo una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.