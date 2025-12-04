Furto a Coggiola: rubata una PlayStation

Tra il 2 e il 3 dicembre, un’abitazione di Coggiola è stata oggetto di un furto. A scoprire l’intrusione è stato il proprietario, un uomo nato nel 1999 e residente in paese, che, rincasando, ha notato un serramento aperto sulla strada.

All’interno dell’abitazione mancava una PlayStation; al momento non risultano altri oggetti sottratti.

Il proprietario ha immediatamente contattato il 112, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Non sono ancora note ulteriori informazioni sugli eventuali sospetti o movimenti sospetti nella zona.