L'Osteopata Paolo Zilvetti, i tre principali problemi del runner

La corsa è l'attività sportiva primaria degli italiani. Viene praticata da circa 6 milioni di persone. Più di un italiano su due corre all'aria aperta almeno una volta al mese e un consistente 18% lo fa 2/3volte a settimana.

E' un movimento naturale, uno schema motorio di base, un gesto istintivo e geneticamente prestabilito che apprendiamo in maniera autonoma.

L'uomo è un animale orientato alla corsa: la sua fisiologia ,la sua struttura ossea e il suo istinto ancestrale spingono a correre, anche per distanze considerevoli. C'è da considerare però, che gli acciacchi del podista sono costituiti dal 70% dei casi da patologie croniche che riguardano tendine d'Achille, tendine rotuleo, fasce plantari. Sono causati da SOVRACCARICO, intenso, come effetto lesivo di sollecitazione ripetute per lungo tempo, con intensità elevate (biomeccanica della corsa) .

Le patologie plantari, al pari delle tendiniti, vanno affrontate e curate il prima possibile perché se cronicizzato potrebbero richiedere alcuni mesi per la guarigione. Per gli sportivi è importante il riposo .

Tecniche:

Un osteopata deve possedere un forte background in anatomia e una vasta conoscenza delle ossa ,dei tessuti delle articolazioni e dei muscoli. Alcune delle tecniche utilizzate dagli osteopati includono:

Valutazione biomeccanica e movimento funzionale:

Si riferisce a una valutazione utilizzata per analizzare l'andatura, i modelli di camminata e di corsa. A questa bisogna aggiungere una disamina del movimento di aree specifiche quali la schiena, i fianchi le ginocchia e i piedi.

Massaggio dei tessuti molli

Questa tecnica si concentra sull'aumento del flusso sanguigno e sul rilassamento dei muscoli per mezzo di un massaggio a pressione profonda.

Attività fisica e riabilitazione

Esercizi specifici per migliorare la salute per il recupero delle lesioni e per l'allenamento quotidiano. Tecniche accessorie includono la mobilizzazione delle articolazioni ,tecniche di energia muscolare e il rilascio miofasciale.

Il trattamento è un valido aiuto per il runner, sia amatoriale che professionista

L'osteopatia e caratterizzata dal fatto di considerare il corpo come un unità, trattandosi e risolvendo le alterazioni che possono determinare problemi nell'esecuzione del gesto atletico, o che possono condurre direttamente o indirettamente alla lesione.

L'osteopata mediante un esame obbiettivo statico e dinamico è in grado di valutare il tipo di postura del soggetto, mentre con un' indagine manuale palpatoria individua quei distretti corporei che presentano una condizione di tensione o di restrizione di mobilità, in seguito opera co. Specifiche tecniche manipolatore per attivare i processi di auto riequilibrio di cui è naturalmente dotato l'organismo, con l'obbiettivo di prevenire gli infortuni e mantenere uno stato di salute ottimale per una performance adeguata.

In caso di già avvenuto infortunio, l'osteopatia può invece aiutare l'atleta operando a seconda della tipologia di lesioni verificatesi ad integrazione di altre discipline sanitarie quali la fisioterapia, etc. L'osteopatia può ad esempio intervenire sulle tensioni muscolari e fasciali presenti sull'area che ha subito il trauma favorendo poi il processo di guarigione e riducendo i tempi di recupero ripristinando un migliore equilibrio sia statico che dinamico.

È fondamentale capire di NON rimanere fermi, e allenare cuore testa e muscolatura con altri sport come bicicletta e nuoto evitando così di aumentare peso corporeo e mantenendo il lavoro aerobico, che spesso al ritorno alla corsa potrebbe addirittura in un solo paio di uscite di allenamento specifico ritrovare maggior efficienza e motivazione della persona, atleta, runner.