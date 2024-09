Croce Mosso si racconta… A piedi un percorso a tappe fra storie e sentieri

Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso in collaborazione con Pro Loco Croce Mosso, Auser Volontariato Vallestrona, Amici del Parco Reda e AIB Valdilana, invitano alla seconda edizione di “Croce Mosso si racconta”, un pomeriggio in cammino fra memoria storica, presente e futuro, a cent’anni dalla fusione con Valle Mosso, avvenuta nel 1929.

Il cammino si svolgerà a gruppi di venti persone (max 4 gruppi) con partenza scaglionata di 15 minuti a partire dalle 14 di domenica 15 settembre, con ritrovo presso la sede della Pro Loco di Croce Mosso. Un percorso a piedi di 4 km, in sei tappe, tutto in discesa, della durata di due ore abbondanti. Necessari piedi saldi e scarpe comode adatte a facile sentiero e ai metri di dislivello da percorrere in lieve pendenza. Al termine del percorso si risale a Croce Mosso in pulmino e poi una piccola merenda per recuperare le forze presso i tavoli della Pro Loco.

Per la buona organizzazione del pomeriggio è necessaria la prenotazione, per determinare l’ora delle partenze scaglionate. Entro venerdì 13 settembre ai numeri: 335 1361159 o 333 6994154.