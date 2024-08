Bolle di Malto, birrifici artigianali, cucine di strada e concerti live e molto di più! FOTO e VIDEO

Tre giorni di BOLLE OFF, dalle degustazioni di birre artigianali e prodotti tipici, alle escursioni alla scoperta del territorio e meravigliosi eventi culturali e da ieri giovedì 29 agosto, con il taglio del nastro, è partito Bolle ON, l’evento di Piazza con i birrifici artigianali, le cucine di strada e i concerti live.

"Evviva Biella evviva Bolle di Malto", il taglio del nastro da parte dei sindaco Marzio Olivero

Edoardo Maiolatesi, assessore agli eventi: "Amministrazione in prima linea per i grandi eventi. Settimane importanti che Biella merita e che portano grande indotto in città".

A Bolle di Malto anche una mostra fortemente voluta da Confartigianato Biella, tema centrale l'acqua e le eccellenze del territorio.

Il consigliere regionale Silvio Magliano: "A livello regionale quello dei microbirrifici un settore in forte espansione"

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Dalmastro: "Il Turismo esperienziale è quello che il mondo cerca e ci invidia. E grande vanto per noi, per l'Italia, è che è il terzo esportatore mondiale, abbiamo superato il Giappone". Marzio Olivero sindaco di Biella: "Per Biella fondamentale indotto di questo tipo. Bolle di Malto oggi vede il patrocinio del Ministero, un riconoscimento molto importante, che consente di vedere al futuro con ottimismo, i numeri sono costantemente in crescita".

Presente all'evento anche La Regione. Elena Chiorino, vicepresidente: "Il territorio Biellese ha tantissime peculiarità. La mostra inaugurata racconta dell'acqua, della sua importanza".