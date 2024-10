Dalla Calabria, passando da Roma e poi Bolle di Malto a Biella. Sono stati tre mesi intensi, questi ultimi, per Confartigianato Biella, tra convegni, sfilate e tanti eventi che hanno portato il nome di Biella un po' in tutta Italia.

Il primo grande evento è stato a ferragosto in Calabria, ma Confartigianato ha anche fatto tappa a Sanremo, come ormai da tradizione e non solo.

I dettagli nell'intervista al Presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti.