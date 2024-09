Raccolte quasi mille firme in quattro giorni: “Al Rifugio Mombarone deve restare Manuel”

Ha fatto dalla sua grande passione il suo lavoro. E come spesso accade quando ci si mette anima e corpo in un impegno, oggi per Manuel Rodriguez il Rifugio Mombarone che gestisce dal 2018, è la sua seconda casa. E lo sanno bene i suoi amici, i suoi clienti, i frequentatori del Rifugio, che alla notizia dello scadere del contratto di gestione a fine anno, hanno raccolto quasi 1000 firme in 4 giorni per chiedere al Comune che Manuel resti alla guida del “Momba”.

Manuel Rodriguez è da quando ha 18 anni che è nel settore alberghiero, con esperienza anche in strutture del Trentino, anche coma barista, cameriere. E nel 2017 ha vinto il bando per gestire il Mombarone, in Valle Elvo, alla Colma di Mombarone, Graglia a 2312 mt, con il sostegno indissolubile della sua famiglia.

“La nostra idea è di creare un posto accogliente nel cuore delle montagne. Siamo qui per farvi vivere un’esperienza che rispecchi la bellezza di questo posto e il nostro amore per la montagna e chi la vive”, racconta Manuel. “Ho dato tanto a questo Rifugio: naturalmente alterno l'edilizia a questo lavoro, sopratutto nei mesi invernali, perchè vivere di solo questa gestione quando hai una famiglia è davvero difficile, ma facciamo il possibile per tenerlo aperto tutto l'anno”.

La struttura è sempre aperta da giugno a settembre, a ottobre nel fine settimana su prenotazione e da novembre a giugno su prenotazione con un minimo di 10 persone. “In inverno tracciamo il percorso servendoci di bandierine per rendere più agevole l'accesso al Rifugio”, spiega Manuel.

Ora però scade il contratto, e il Comune dovrà fare un nuovo bando di assegnazione. “Non nego che un po' di timore c'è – racconta Manuel - . Spero che vada deserto così resterò io senza problemi. Mi spiacerebbe dover lasciare tutto quello che ho costruito fino ad oggi, l'ambiente, l'accoglienza, tutti i lavori che ho fatto. E' cambiato tanto in questi anni perchè ho investito tanto perchè per me il Rifugio è una seconda casa. Spero davvero di poter restare, anche se capisco che il bando vada fatto, ci mancherebbe. La legge è legge ed è giusto così, non si discute. Ringrazio comunque anche tutte le persone che si trovano bene qui e che me lo hanno dimostrato raccogliendo quasi mille firme in appena quattro giorni. Ora speriamo solo di poter restare”.

Dove si trova il Rifugio Mombarone? A 16 chilometri da Biella. Si arriva dopo aver superato il Santuario di Graglia, nella località di Bossola. Si gira a destra sulla panoramica strada Oropa-Andrate e dopo 2 chilometri si arriva al Colle San Carlo, dove è possibile parcheggiare l’automobile. Ci si trova di fronte a una strada che si dirige verso l’alto a sinistra e un evidente sentiero che si inerpica dritto. Si prende il sentiero e si lascia la strada sulla sinistra. Si raggiunge un bivio dove si prende di nuovo la sinistra, abbandonando la strada sterrata che continua sulla destra. In breve tempo si arriva a una sella tra gli alberi. Proseguendo sempre sul sentiero, si arriva a un ampio prato e all’Alpe Amburnero di sopra (1538m – 1.15 ore dalla partenza); da qui, si prosegue lungo il crinale, si arriva al Bric Paglie. Da qui inizia il panoramico percorso lungo la cresta che conduce alla Colma di Mombarone, si prosegue quasi costantemente lungo il crinale, seguendo il sentiero e mantenendosi sopra il Lago Pasei o Pasci. In seguito, si incrocia il sentiero C1 proveniente da Sordevolo, da dove con un breve ma ripido tratto si arriva alla vista del rifugio Mombarone (2312 m – 1.30 ore dal Bric Paglie). Dietro al rifugio, un comodo sentiero conduce in circa 5 minuti al monumento sulla vetta. La discesa segue lo stesso percorso dell’ascensione. Il Segnavia è B7, Dislivello 1343 mt, percorso di 3,50 h - 6 h totali per la gita completa, ammessi cani.

Per info +39 391 351 5056, rifugiomombarone2312@gmail.com, https://www.rifugiomombarone.it/