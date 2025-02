Pasticceria Massera, una pralina speciale per l'Adunata degli Alpini a Biella

Una pralina speciale per la 96° Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Biella nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio. L'idea è venuta alla Pasticceria Massera per celebrare lo storico appuntamento che, per la prima volta, fa tappa nel territorio biellese.

“La nuova pralina, studiata per questo evento incredibile, ricorda il nostro senso di appartenenza al nostro paese: l’Italia – spiegano dall'azienda - Cioccolato fondente 76% e liquore 33 d’erba prodotto dal Liquorificio Rapa Giovanni. Una pralina particolarissima che si presta bene come aperitivo da accompagnare ad un tagliere. Le 33 erbe si assaporano tutte: genziana, ginepro, rosmarino, menta, stella alpina e molte altre. Per chi ama gli amari dedicata agli Alpini per la 96esima Adunata a Biella. Si trova nei nostri punti vendita o su ordinazione”.

Pasticceria Massera è a Biella, in via Repubblica 65, e a Sala Biellese, in via Regina Margherita 9.