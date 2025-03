Villanova, incontro tra l'Istituto Agrario GAE Aulenti di Biella e l'Azienda Agricola Catella

Il 26 febbraio 2025, gli studenti della classe III dell'Istituto Agrario GAE Aulenti di Biella hanno avuto l'opportunità di partecipare a un incontro formativo con l'Azienda Agricola Catella di Villanova Biellese, rappresentata dalla Titolare Lucia Pastormerlo e dalla Collaboratrice Elena Lacchia.

L'incontro, che si è svolto in aula, è durato più di un'ora ed ha trattato temi fondamentali riguardanti le moderne tecniche agricole, la tecnologia e la sostenibilità nel settore. Durante l'incontro, sono stati approfonditi numerosi argomenti, tra cui:

Agricoltura 4.0: L'integrazione delle nuove tecnologie nella gestione agricola, che permette di ottimizzare i processi produttivi e ridurre gli sprechi, migliorando l'efficienza complessiva.

Agricoltura di precisione, GPS e droni: L'uso di tecnologie avanzate come i droni e i sistemi GPS per monitorare i terreni, raccogliere dati in tempo reale e prendere decisioni informate sulla gestione delle colture.

Lotta integrata nel controllo dei parassiti: La discussione su come le tecniche di lotta integrata permettano di mantenere l'equilibrio tra l'ambiente e la produzione agricola, riducendo l'uso di pesticidi attraverso metodi naturali e sostenibili.

Riso Clearfield e Provisia: Le nuove tecniche colturali per combattere le infestanti, utilizzando varietà di riso resistenti e trattamenti innovativi per garantire una produzione di qualità senza compromettere l'ecosistema circostante.

Le varietà di riso antiche e nuove: L'importanza della ricerca e della valorizzazione delle varietà di riso, sia tradizionali che moderne, per garantire la biodiversità e la qualità del prodotto finale.

La produzione e commercializzazione dei prodotti del fondo: Come l'azienda gestisce la vendita dei propri prodotti, sia a livello locale che attraverso il commercio elettronico, per raggiungere nuovi mercati e rispondere alle esigenze dei consumatori moderni.

Costituzione di rete d'impresa: L'importanza di lavorare in rete con altre realtà agricole per condividere risorse, conoscenze e opportunità, creando un sistema più solido e resiliente.

Il ruolo sociale dell'azienda agricola: Un'azienda agricola non è solo un'impresa, ma ha anche un ruolo fondamentale nella comunità, contribuendo alla sostenibilità e al benessere del territorio.

L'incontro è stato molto apprezzato dagli studenti, alcuni dei quali hanno posto domande approfondite, in particolare riguardo l'impiego della tecnologia di precisione e il commercio elettronico, dimostrando un vivo interesse per l'innovazione nel settore agricolo. Desideriamo ringraziare l'Istituto Agrario GAE Aulenti di Biella, l'Ente CNOS FAP e gli studenti per la partecipazione attiva e l'attenzione dimostrata durante l'incontro.