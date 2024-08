Bolle di Malto: la proposta musicale raddoppia con il BDM Sour Jazz

Bolle di Malto, l'evento più atteso dagli appassionati di birra artigianale, in programma a Biella dal 29 agosto al 2 settembre porta in piazza non solo il meglio delle birre artigianali italiane, ma anche un’agenda ricca di musica dal vivo ad ingresso gratuito! I 4 big che quest’anno si esibiranno sul palco di Bolle sono: la Municipal (30 agosto), Roy Paci & Aretuska (31 agosto), Nina Zilli (1 settembre), Enrico Ruggeri (2 settembre).

Quest’anno la proposta musicale di Bolle di Malto raddoppia grazie a un’esperienza multisensoriale capace di combinare gusti e suoni. Si tratta del BDM Sour Jazz che, oltre ad essere la vera novità dell’ottava edizione di Bolle di Malto, rappresenta un’occasione unica che unisce l’elemento culturale della birra artigianale nella sua versione sour alla musica jazz. L’evento, che rientra nella cornice di appuntamenti del Torino Jazz Festival Piemonte, si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre, nella location più intima di Bolle di Malto: Piazza del Monte a Biella. Le improvvisazioni incisive e le melodie avvolgenti trasporteranno i partecipanti su note che riempiranno l’aria di energia e di creatività. Il tutto accompagnato da una degustazione di formaggi del territorio e da birre artigianali perfette per declinare il ritmo jazz che animerà ogni serata. “Questa inedita combinazione di gusti e suoni rappresenta un’opportunità che permetterà di coinvolgere il pubblico di Bolle di Malto sotto nuove vesti e con un’inedita proposta musicale” – sottolinea Raffaele Abbattista co-ideatore di Bolle di Malto e volontario di Cortocircuito l’Associazione che organizza l’appuntamento.

BDM Sour Jazz apre il 30 agosto con il primo concerto in programma alle 21.30. Ad esibirsi il Koan Jazz Quartet in collaborazione con Biella Jazz Club. Il quartetto, composto da Andrea Tofanelli alla tromba, Francesco Santucci ai saxofoni, Max Tempia all'organo hammond e Massimo Serra alla batteria è nato al Biella Jazz Club e riunisce musicisti che hanno calcato i più importanti palchi televisivi, esaltando le qualità tecniche ed espressive di ciascun musicista. Il 31 agosto ore 21.30 è la volta del Piemonte Jazz Messengers, la formazione all star piemontese del jazz composta da Monica Fabbrini -voce, Fulvio Albano- sax tenore, Alessandro Chiappetta- chitarra, Aldo Zunino-contrabbasso e Ruben Bellavia-batteria, nata nel 2014 per promuovere il brand e la mission del Consorzio Piemonte Jazz a livello nazionale.

Si chiude il 1 settembre alle 21.30 con Diego Borotti Jazz Trio featuring Karima. Il sodalizio pluridecennale di Borotti e Marsico, che rinnova il sound storico di sax tenore e organo Hammond, ospita una delle voci più belle del panorama italiano. Karima, guadagnata la fama nazionale in seguito alla partecipazione ai talent show televisivi, ha costruito una carriera di alta qualità artistica miscelando sapientemente pop e jazz, interpretazioni iconiche di grandi autori quali Burt Bacharach e George Gershwin con brani originali.

È possibile acquistare i biglietti ai seguenti link:

KOAN JAZZ QUARTET in collaborazione con Biella Jazz Club | 30 agosto 2024 – Ore 21:30

https://www.eventbrite.com/e/concerto-koan-jazz-quartet-tickets-905260316977?aff=oddtdtcreator

PIEMONTE JAZZ MESSENGERS | 31 agosto 2024 – Ore 21:30

https://www.eventbrite.com/e/concerto-piemonte-jazz-messengers-tickets-905318521067?aff=oddtdtcreator

DIEGO BOROTTI JAZZ TRIO feat. KARIMA | 1 settembre 2024 – Ore 21:30

https://www.eventbrite.com/e/concerto-diego-borotti-jazz-trio-feat-karima-tickets-905337206957?aff=oddtdtcreator

