Biella, coppia di giovani rileva la storica Gastronomia Micheletti: sabato l'inaugurazione

Si apre un nuovo capitolo per la storica Gastronomia Micheletti di Biella. Sabato 8 febbraio, a partire dalle 16, si svolgerà l'inaugurazione della nuova gestione che porterà avanti i sapori e la tradizione di questo luogo.

A rilevare l'attività una giovane coppia biellese: Filippo Muraca e Federica Benazzi, entrambi 33enni e già titolari del negozio di piazza I° Maggio 11, I Sapori della Terra. “Una bella responsabilità – confidano – raccogliere il testimone di una simile realtà. Una bella sfida che non ci spaventa. Siamo pronti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con cura e passione”.

La nuova attività, situata in via Pietro Micca 14, prenderà il nome di Gastronomia dei Sapori della Terra. Diversi i prodotti in vendita, a seconda delle richieste degli avventori. “La selezione di carni è notevole e di altissima qualità – spiegano - A ciò si aggiungono formaggi stagionati e originari, per lo più, delle nostre zone, salumi di derivazione emiliana, prodotti fatti in casa, come gnocchi, pollo e patate, crespelle e un vasto assortimento di verdure già pronte. Alcune a km 0, in base alla stagionalità. Non possono mancare dolci di nostra fabbricazione, volti a soddisfare ogni genere di palato”.

L'inaugurazione di sabato, con tanto di rinfresco offerto, sarà l'occasione per visitare i nuovi locali del negozio e assaggiare i prodotti esposti.

La Gastronomia dei Sapori della Terra si trova in via Pietro Micca 14.

Pagina Instagram (clicca qui).