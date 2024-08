Bolle di Malto in quota: Escursione, spillatura e degustazione

In attesa di degustare e spillare in piazza durante BollediMalto2024, quest’anno una piccola avventurosa anteprima! “BOLLE IN QUOTA”:

Escursione “I sentieri della birra biellese” e spellatura in quota: 27 agosto alle ore 15:00. Trekking guidato con partenza da Piedicavallo e arrivo e pernotto al Rifugio Lago della Vecchia.

28 agosto alle ore 11:00: Spillatura in quota al Rifugio Lago della Vecchia Piedicavallo (BI)

Pacchetti escursione:

Offerta 1 - 70€ A PERSONA Escursione Meditazione Degustazione Cena pernotto colazione (bevande escluse)

Offerta 2 - 35€ a persona Degustazione Cena colazione (no pernottamento)

oppure



30€ A PERSONA Cena Posti limitati MASSIMO 15 partecipanti

INFO & PRENOTAZIONI — pietro.ostano@gmail.com +39 340 255 1225