A Bolle di Malto la mostra "di acqua e di terra"

Bolle di malto non è solo degustazioni, musica, momenti conviviali ma molto di più. E' anche momenti dedicati alla cultura, come la mostra "di acqua e di terra", un racconto per immagini di acqua biellese che portano la firma di Silvano Pupella. Memorie, luoghi e persone in cui l’acqua diventa il fil rouge per raccontare le storie del Biellese. Una mostra che sarà allestita presso l'arena Bolle in piazza Primo Maggio.

L'inaugurazione sarà domani, giovedì 29 agosto, alle 18 e sarà visitabile fino al 2 settembre.

L'evento è realizzato in collaborazione con @ancosaps Biella e @confartigianatobiella



L'ingresso è libero.