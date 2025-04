Maltempo, frane e alberi a terra: l'aggiornamento in tempo reale della viabilità FOTO

L’amministrazione comunale di Netro informa in merito alla situazione della viabilità sul territorio, a seguito delle criticità causate dal maltempo. Grazie all’intervento tempestivo della Provincia, la SP 500 è stata riaperta al traffico con senso unico alternato al km 9,3, garantendo così il ripristino della viabilità principale.

Rimangono invece chiuse, per motivi di sicurezza: la strada vecchia per Graglia (tratto da Netro a Merletto), dal civico 16 fino al ponte sull’Ara, ad eccezione dei residenti, a causa di un innesco di frana; la strada comunale di Cressano Alta (da Netro al Santuario di Graglia), dal civico 28 fino al confine con il Comune di Graglia, a causa di smottamenti e caduta di alberi; la strada per Regione Arbonino (da Trivero a Vagliumina), dal civico 20 fino al confine con Graglia, anch’essa interessata da smottamenti e alberi abbattuti.

L’amministrazione ringrazia "sentitamente i cittadini, i volontari, la Protezione Civile e A.I.B., i dipendenti comunali e le imprese del territorio che, con grande impegno e disponibilità, hanno contribuito a mitigare gli effetti del maltempo. Un ringraziamento particolare va anche alla Provincia di Biella e all’Unione Montana Valle Elvo per la loro vicinanza e collaborazione in questo momento complesso".