Truffe agli anziani, anche a Gaglianico Comune e Carabinieri in campo per contrastarle

Nei giorni scorsi, presso la sala del Consiglio Comunale, il luogotenente Franco Antonio, comandante della Stazione di Candelo ed il sindaco Paolo Maggia hanno condiviso un vademecum diffuso dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione alle truffe agli anziani.

Questo argomento è molto importante perché consente a persone fragili di difendersi da malfattori che con destrezza abusano della disponibilità e bontà delle persone. In generale i consigli sono: diffidate dalle apparenze; non fatevi distrarre; limitate la confidenza su internet e al telefono; il tesserino di riconoscimento non basta, chiamate il 112; attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti.