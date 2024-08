22enne di Biella ruba uno scooter a Sanremo, arrestato dai Carabinieri

Durante la notte scorsa, i Carabinieri della stazione di Sanremo hanno arrestato un ragazzo ritenuto responsabile del furto aggravato di uno scooter che si trovava parcheggiato in via San Francesco.

Il giovane, un ventiduenne di Biella già noto alle forze dell’ordine, con l'aiuto di altri due individui attualmente in corso di identificazione, verso le tre di questa notte è stato notato da alcuni residenti mentre armeggiava con il blocco sterzo di un ciclomotore parcheggiato lungo la via.

Dopo qualche tentativo fallito, grazie anche all’aiuto degli altri due complici, il ragazzo è infine riuscito a forzare il blocco e a mettere in moto il mezzo, a bordo del quale si è poi allontanato in direzione di via Asquasciati.

Allertati dai testimoni, i Carabinieri sono riusciti a fermare il ventiduenne, recuperando il mezzo che è stato poi restituito al proprietario. L'arresto è stato quindi confermato dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria della provincia di Biella.

Il giovane dovrà rispondere del reato di furto aggravato in concorso, per cui rischia sino a sei anni di reclusione.