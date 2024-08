Ritrovata a Sandigliano un' auto rubata un mese fa

Gli avevano rubato l'auto a giugno e ieri martedì 30 luglio l'ha ritrovata a Sandigliano, parcheggiata in piazza del municipio.

A notare il mezzo è stato un conoscente del proprietario residente a Cossato, che una volta avvisato ha telefonato ai Carabinieri ai quali ne aveva denunciato il furto per spiegare l'accaduto.

Arrivati sul posto i militari hanno preso in consegna l'auto per gli accertamenti del caso in quando all'interno sono stati ritrovati degli oggetti che il proprietario non ha riconosciuto come suoi.