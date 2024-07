Danilo Amerio visita Biella, il cantautore elogia la città su Facebook.

Domenica biellese per Danilo Amerio, il cantautore astigiano tornato recentemente alla ribalta quale protagonista di ‘The Voice Senior’ su Rai1 nel team guidato da Gigi D’Alessio.

L’artista, cresciuto alla scuola di Giancarlo Bigazzi e scoperto da Pippo Baudo che lo volle in gara in 4 Festival di Sanremo consecutivi negli anni ’90 (un terzo posto fra le ‘Nuove Proposte’ nel 1994 sul podio con Andrea Bocelli e uno in duetto con Mietta fra i Big), ha rilasciato a sorpresa domenica mattina un affettuoso post sulla propria pagina Facebook.

Amerio, in un video spontaneo visibile al link https://www.facebook.com/watch/?v=4473110746246576, ha invitato tutti a visitare “Questa meravigliosa città e chi non la conosce deve assolutamente arrivare sino a qui”.

A corredo, l’autore di grandissimi evergreen della musica italiana tra cui anche ‘Donna con te’ per ‘Anna Oxa’ e ‘Gente di Mare’ per la coppia Raf-Umberto Tozzi ha scritto anche parole di apprezzamento che testualmente recitano: “Qui nel dopoguerra nacque il prototipo progenitore della Vespa, chiamato “Paperino”. Città di lane, filati, tessuti pregiati e luoghi incantevoli come il Quartiere del Piazzo e il Santuario di Oropa, con strade e angoli ricchi di fascino e decoro. Qui passò persino Garibaldi a metà ‘800”, rivelando competenza sui fiori all’occhiello del territorio.

E ancora “Terra di Emilio, indimenticato campione automobilistico, padre del grande Massimo Giletti. Terra del Birrificio Menabrea e dei canestrelli biellesi: tutte cose buonissime cui ahimé devo rinunciare perché sono a dieta”, chiosando sarcastico sulla propria fisicità che, insieme alla voce intensa e alla straordinaria bravura, ne costituisce uno dei tratti di maggiore riconoscibilità presso il grande pubblico che da sempre lo ama e lo segue.

Numeroso il gradimento riscosso in rete dai moltissimi commenti di fans e cittadini biellesi, che sperano anche in un suo possibile ritorno in concerto in città.