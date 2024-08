Zubiena, i cittadini ripuliscono i luoghi dello spaccio

"Nei giorni scorsi ci è stato detto che ognuno deve fare la propria parte, ed è questo che noi continuiamo a fare ormai da anni e faremo anche in questi giorni", affermano i cittadini di Zubiena, Torrazzo e Sala, che da anni ormai non possono più vivere serenamente nelle loro zone perchè diventati luoghi di spaccio. Molti di loro non sono nemmeno più liberi di correre nei boschi perchè non c'è tranquillità.

"I nostri boschi sono diventati un immondiziaio - raccontano - c'è di tutto dalla persone che bivaccano in quelle zone. Alcune persone che hanno delle baite se le sono trovate in condizioni terribili. E' una vera schifezza. Per questo in questi giorni andremo a nostre spese, con i nostri soldi e la nostra faccia a ripulire quella sporcizia, raccoglieremo tutto e porteremo a smaltire tutto. Speriamo solo che anche altri facciamo la loro parte, come noi facciamo la nostra".