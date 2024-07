Spaccio nei boschi della Valle Elvo, Carabinieri in campo per contrastare il consumo di stupefacenti (foto di repertorio)

Senza pausa l’attività di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Biella, da sempre impegnati a garantire sicurezza alla guida sulle nostre strade e a contribuire efficacemente alla salute dei giovani, combattendo il sempre attuale consumo di droghe.

L’attività ha nuovamente confermato, con positivi riscontri, l’attualità del fenomeno, che sembra non accennare a placarsi, ancorché spostandosi nelle zone periferiche boschive. Infatti, negli ultimi mesi sono state ben 16 le segnalazioni di uso personale di stupefacenti alla Prefettura e, complessivamente, 30 i grammi di sostanze sequestrate nel corso dei servizi, cui si somma il ritiro della patente operato a carico di 5 dei consumatori segnalati.

Conseguentemente al monitoraggio dell’ambiente dei consumatori abituali, i Carabinieri avevano rilevato un’anomala più ampia attività di spostamento nelle zone boschive della Valle Elvo, nei territori dei comuni di Mongrando, Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena, di soggetti dediti allo spaccio, provenienti dall’hinterland milanese e di “consumatori” verosimilmente originari delle province limitrofe, nonché di “fedelissimi” dediti al consumo sul posto.

Grazie ai controlli messi in opera dai militari dell’Arma, riguardante servizi di osservazione opportunamente attuati in loco, l’attività ha presto dato i suoi frutti: nel citato territorio boschivo della Valle Elvo, sono state identificate 240 persone, segnalate 16 persone per uso di sostanze stupefacenti alla Prefettura e sequestrati 16 grammi di “eroina”, 9 grammi di “cocaina” e 4 grammi di “hashish”. Analoghe attività proseguiranno nelle prossime settimane e durante il periodo estivo.