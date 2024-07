Spaccio nei boschi della Valle Elvo, riunione Prefettura-Comuni a Torrazzo: ecco cosa è emerso

In foto uno dei tanti controlli disposti dai Carabinieri nei territorio dell'alta Valle Elvo

Nella giornata di ieri, 23 luglio, presieduta dal Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato presso il Municipio di Torrazzo.

Il consesso si è riunito, in particolare, per analizzare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive dei comuni di Magnano, Mongrando, Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena che hanno visto in campo, nelle scorse settimane, controlli e pattugliamenti ad opera delle forze dell'ordine. Presenti alla riunione, tra gli altri, gli amministratori dei paesi interessati dal fenomeno.

I lavori del Comitato, tenutosi presso il Comune proprio per dare un segnale della presenza forte dello Stato nei territori esposti a particolari fragilità, hanno permesso di definire le misure di contrasto al fenomeno richiamando ciascuno degli intervenuti alle proprie responsabilità: ognuno deve “fare la propria parte” nel rispettivo ambito di competenza con il fine comune di restituire il territorio alla collettività, sia dal punto di vista della legalità ma anche dal punto di vista ambientalistico.

L’incontro odierno si inserisce nel quadro di una serie di Comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza pubblica “itineranti” che si svolgeranno, secondo un calendario già definito, presso diversi Comuni del territorio della provincia, al fine di conoscere e approfondire le specifiche problematiche locali e definire mirate misure di controllo del territorio.