Ennesimo incidente stradale nel Biellese. Intorno alle 8 di oggi, 30 luglio, si è verificato uno scontro tra due auto in borgata Paschetto, a Cossato. A causa dell'urto uno dei due mezzi si è rovesciato sul fianco.

Entrambi i conducenti sono stati assistiti dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dei veicoli.