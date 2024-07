Torna la festa alla Fagnana di Pray. L'appuntamento è domenica 28 luglio alle 11,30.

La Fagnana è dal 1946 la Festa de l'Unità in Valsessera, la festa di chi resiste e combatte per la libertà, la democrazia e la giustizia sociale.

Alle 11,30 è in programma una conversazione con autori dei libri sulla storia della resistenza in Valsessera: "La festa della Fagnana" e "Wanda partigiana per sempre" "UN paese in guerra" "Per conoscere Dante Strona, poesia sulla resistenza".

Alle 12,30 sarà servita la pastasciutta antifascista.