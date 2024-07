Tanti biellesi a Tavagnasco, Enzo Mersi è primo alla Corsa ai Piani

Erano presenti diversi atleti biellesi (assieme a diversi gruppi come La Vetta Running, Climb Runners, Podistica Vigliano e A.S. Gaglianico 1974) alla Corsa ai Piani 2024, vertical di Tavagnasco di 4 chilometri, andato in scena nella giornata di ieri, 21 luglio.

E proprio un biellese si è aggiudicato la vittoria della manifestazione: primo al traguardo è giunto Enzo Mersi, seguito a ruota da Manuel Bosini e Stefano Vota. Tra le donne, invece, ha spiccato Luisa Rocchia, che ha avuto la meglio su Elisa Arvat e Elisa Giordano.