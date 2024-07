Non c'è tregua sulle strade del Biellese. Ancora segnalazioni di incidenti nella giornata di ieri, 18 luglio. Sono avvenuti a Coggiola e a Gaglianico, con due auto coinvolte in ciascun sinistro. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.