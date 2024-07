La giovane biellese Sephora in finale al concorso "Premio Mia Martini"

La giovane biellese Sephora in finale al concorso Mia Martini

La cantante biellese Sefora, in arte Sephora, 41 anni, Biellese, sta partecipando al concorso "Premio Mia Martini" ed è arrivata in finale. Ad indire il concorso è l’Associazione Cultura e Spettacolo e che si concluderà in Calabra regione natia della grande Artista scomparsa. Dietro alla scelta di organizzarlo c'è la volontà di valorizzare e promuovere la cultura del canto e della musica, fornendo ai giovani partecipanti occasioni d’incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore.

Il brano scelto per la competizione dalla giovane biellese è il suo nuovo inedito "Brucia".

La sua pop dance è contagiosa, le sue parole, i suoi testi vogliono arrivare dritto al cuore. I suoi brani sono tutti su Spotify.