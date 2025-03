Biella celebra l'identità alpina: "Di qui non si passa" spiegato l'inno dell'Adunata

La 96 Adunata ha il suo inno ufficiale che risuonerà a partire dal mese di maggio e sarà suonato per la prima volta dalla Banda Verdi Città di Biella. Questo inno ha il pregio di mettere in musica lo spirito e il valore alpino, arrivando anche al cuore di chi Alpino non è. La musica, attraverso i molteplici cori e fanfare che attraverseranno la città, sarà una colonna sonora di grande spessore.

DI QUI NON SI PASSA – Inno – Marcia alpina (Massimo Folli – Ettore Galvani)

Il motto degli Alpini più celebre e più noto. Molto amato dal corpo per la sua efficacia nel mettere in risalto uno degli aspetti salienti delle truppe di montagna dell’Esercito Italiano, autentica barriera armata sul passaggio delle Alpi, è “di qui non si passa!”. L’ideazione di questo motto risale al 13 ottobre 1888, nell'occasione della solenne parata militare organizzata a Roma, durante la visita e al cospetto dell'imperatore di Germania Guglielmo II e alla quale parteciparono, inquadrati in un Corpo d'armata di formazione, due reggimenti delle truppe alpine. La coniazione del motto deriva dal primo Ispettore degli Alpini, il generale Luigi Pelloux. Un omaggio alle truppe alpine, e all’Associazione Nazionale Alpini, che hanno organizzato nel mese di maggio del 2025, la 96° Adunata.

Marzio Olivero Sindaco di Biella: “Quest’Adunata degli Alpini tanto desiderata dalla nostra città e dal nostro territorio si arricchisce, giorno dopo giorno, di tasselli preziosi che la renderanno per noi un evento unico e indimenticabile. Quest’inno, composto dal maestro Massimo Folli e approvato dal consiglio nazionale, verrà suonato per la prima volta qua a Biella dalla Banda Verdi della città di Biella! Un grande onore per la nostra città che diventa anche un dono per il corpo degli alpini. La musica con il suo linguaggio universale unisce, la musica emoziona e rende memoria alla storia, spronando con gioia verso il futuro. Siamo davvero tanto entusiasti dell’avvicinarsi di questo straordinario evento che sono sicuro rimarrà ricordo indelebile nelle nostre menti “.

Marco Fulcheri Presidente Ana Biella: “Il doveroso ringraziamento che come Alpini esprimiamo al maestro Massimo Folli e a Ettore Galvani dà il senso e la misura di questa Adunata in cui tutti stanno portando veramente qualcosa, attraverso la loro opera e il loro impegno per fare in modo che questa Adunata venga ricordata a Biella per la partecipazione e la condivisione. Molti hanno colto il senso delle nostre parole “siate protagonisti e non spettatori” e lo vediamo ogni giorno di più nel countdown che si sta realizzando. L’inno poi rimarrà imperituro a suggello dell’evento e anche dei successivi appuntamenti che ci vedranno partecipi. Maestro a Lei l’esecuzione del brano”.