Accademia Perosi: Ensemble La scala di seta Ritmi e passioni, serata con la lirica

A Biella, per "I concerti dell'Accademia", il 4 aprile alle 20:45 presso l'Auditorium di Palazzo Gromo Losa, si svolgerà un concerto dedicato alla lirica con una particolare rivisitazione degli organici tradizionali: il Florilège d'opéra, presentato dall’Ensemble La Scala di Seta.

Il programma, che si snoda tra le opere di illustri compositori come Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet e Giuseppe Verdi, è un tributo alla ricchezza del nostro repertorio operistico. Si inizia con l’inconfondibile Ouverture de "Il Barbiere di Siviglia", un’apertura che già promette brio, seguita da arie che hanno fatto la storia della musica. La potenza di “Una voce poco fa” e il frizzante “Largo al Factotum” di Rossini hanno il potere di farci sognare e ridere, mentre le melodie di Puccini, come “Si, mi chiamano Mimì” e il celeberrimo “Nessun dorma”, ci portano in un mondo di intensa passione e struggente bellezza.

E come non menzionare la sensualità dell’Habanera da "Carmen" di Bizet, che funge da ponte tra il dramma e il desiderio? Ma è l’opera di Verdi, con le sue arie intrise di dolore e rivalsa – da “Cortigiani, vil razza dannata” a “La donna è mobile” – a rappresentare il culmine di un’arte che ha saputo raccontare l’umanità in tutte le sue sfaccettature.

L’Ensemble La Scala di Seta, composto da musicisti di comprovata esperienza, si distingue per la sua originale formazione, che unisce strumenti classici come violino, flauto e clarinetto a due chitarre, creando un’atmosfera cameristica che rende ogni esecuzione un’esperienza unica. Questi artisti, molti dei quali appartengono alle orchestre dei prestigiosi teatri italiani, portano con sé un bagaglio di esperienze che li ha visti esibirsi in tutto il mondo, trasformando ogni concerto in un evento di straordinaria importanza culturale.

Sara Cervasio (Soprano)
 Elena Serra (Mezzosoprano)
 Danilo Formaggia (Tenore)
 Carlo Morini (Baritono)
 Pierantonio Cazzulani (Violino)
 Gianni Biocotino (Flauto)
 Nicola Zuccalà (Clarinetto)
Claudio Merlo (Violoncello)
 Alberto Bocchino – Antonello Ghidoni (Chitarre)

Ensemble La Scala di seta - La Scala di Seta è un Ensemble formato da musicisti di riconosciuta esperienza internazionale, alcuni dei componenti dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro Regio di Torino, uniti nello scopo di divulgare, in forma cameristica, alcune delle pagine più significative del repertorio operistico (arie, duetti, trii e quartetti). La particolare ed originale formazione, caratterizzata dalla presenza di violino, flauto, clarinetto, violoncello e due chitarre, a sostegno di un quartetto vocale, rende accattivante e godibile una proposta musicale che ha riscosso, fino ad ora, un grande successo di critica e di pubblico, in tutte le occasioni in cui si è presentata. Numerosi sono stati i concerti in Italia ed all’estero con tournèe in Indonesia, Tanzania, Marocco, Russia, Moldavia e Giappone. L’Ensemble è stato inoltre invitato a rappresentare la cultura musicale italiana presso numerose Ambasciate italiane all’estero. Di particolare rilevanza, è stato l’invito rivolto alla formazione, a tenere il concerto di Natale per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, rivolto agli ambasciatori di tutto il mondo presso la sede internazionale del WFP a Roma.