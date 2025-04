Un gradito ritorno per gli amanti della musica acustica: sabato 5 aprile, alle ore 21.00, la sala Falseum di Verrone ospiterà il concerto di Dario Fornara.

Il talentuoso chitarrista proporrà un viaggio sonoro tra arrangiamenti di brani celebri e composizioni originali, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa ed emozionante.

L’evento si terrà presso la sala Falseum, in Via Castello 6, interno corte. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di chitarra e musica d’autore.