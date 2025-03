Accademia Perosi: un viaggio musicale con Ulisse Mazzon e Yevheniya Lysohor.

Giovedì 27-03-2025 | h: 18:30 Circolo Sociale Biellese.

Il Circolo Sociale Biellese si appresta a ospitare un concerto ricco di varietà musicale, con il giovane talento Ulisse Mazzon protagonista dell'evento. Con un programma che spazia dal violino solo di J.S. Bach a Paganini, Mazzon e la pianista Yevheniya Lysohor presentano al pubblico un'intenzione interpretativa volta a scavare nella profondità di Schumann.

La serata avrà inizio con la Ciaccona dalla Partita n.2 per violino solo BWV 1004 di Johann Sebastian Bach. Questo capolavoro barocco non è solo una prova di virtuosismo tecnico, ma anche un profondo percorso emotivo. La Ciaccona, con la sua struttura elaborata e le sue variazioni, richiede un interprete capace di dialogare con la tradizione pur mantenendo una voce personale. Mazzon, con la sua formazione sotto la guida di maestri del calibro di Salvatore Accardo, Pavel Berman e Regina Brandstätter, è ben equipaggiato per affrontare questa sfida, promettendo di portare sul palco una lettura intensa e meditata.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sulla Sonata per violino e pianoforte n.2 op.121 di Robert Schumann. Quest'opera, scritta in un periodo di grande creatività del compositore, è un dialogo affascinante tra violino e pianoforte, intriso di lirismo e passione.

Il viaggio musicale di giovedì si concluderà con il celebre Capriccio n. 24 di Niccolò Paganini, una vera e propria prova di abilità per ogni violinista. Il Capriccio in la minore, ricco di virtuosismo e fascino, è diventato nel tempo un simbolo dell'acrobatica fantasia violinistica di Paganini.

In questo concerto, Ulisse Mazzon, insieme al pianista Yevheniya Lysohor, offrirà al pubblico un'interpretazione audace e innovativa, mettendo in risalto un repertorio di straordinaria bellezza. La performance rappresenterà anche un esempio della crescita artistica di Mazzon, che unisce il rigore della tradizione alla freschezza di una nuova generazione di musicisti.

Nato in Italia, Ulisse Mazzon ha iniziato lo studio avanzato del violino nel 2014 con la Prof.ssa Regina Brandstätter presso l'Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Graz (Campus Oberschützen) e con il Maestro Salvatore Accardo presso il Corso di Alto Perfezionamento per Musica da Camera e Esecuzione Solistica presso l'Accademia Walter Stauffer di Cremona. Attualmente segue il corso di virtuosità all'Accademia Perosi di Biella

Ulisse Mazzon è attivo nella musica da camera, avendo suonato con Bruno Giuranna, Antonio Meneses e altri. Ha anche partecipato alla Vienna Philharmonic Angelika Prokopp Summer Academy al Festival di Salisburgo 2018 e 2019. Si è esibito come solista e primo violino all'International Orchestra Institute Attergau, sotto la direzione di Rainer Honeck.

Ulisse Mazzon è vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali ed è stato invitato a partecipare al 19° Concorso Internazionale di Violino Fritz Kreisler a Vienna nel settembre 2018. Ha realizzato diverse registrazioni ed è attivo a livello internazionale come solista, musicista da camera e musicista orchestrale.

Yevheniya Lysohor è una pianista concertista di origine ucraina con una carriera internazionale. Diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Cremona, ha collaborato con artisti di fama mondiale come Antonio Meneses, Pavel Berman e Franco Petracchi. Si è esibita in prestigiose sale da concerto, tra cui il Palazzo Vecchio di Firenze, il Teatro Manzoni di Milano, e il Museo del Violino di Cremona, Teatro Gonfalone di Roma.

La sua musica, caratterizzata da una profondità emotiva straordinaria, spazia dal repertorio solistico alla musica da camera, conquistando il pubblico con performance indimenticabili. Parallelamente alla carriera concertistica, Yevheniya è un'insegnante appassionata: i suoi allievi hanno ottenuto premi in concorsi internazionali.

Poliedrica e cosmopolita, parla sei lingue e si dedica attivamente a eventi benefici, suonando per cause sociali e umanitarie. Con ogni concerto e lezione, Yevheniya condivide la sua visione di un mondo più bello attraverso la musica.

Per maggiori informazioni: https://www.accademiaperosi.org/concerti.php?utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=