Martedì 1 aprile torna il crooner Claudio Borroni al Biella Jazz Club

Nella prima parte i brani del compositore Jimmy Van Heusen, il preferito da Frank Sinatra, diventato il suo migliore amico al punto da decidere entrambi di essere sepolti uno a fianco all'altro sopo una vita passata insieme come due compagni di merende anche se le loro merende si svolgevano nei migliori Hotel di Las Vegas e non erano del tutto soli a consumarle. Jimmy era proprietario di un Jet che guidava personalmente e questa sua passione ha probabilmente fatto nascere uno dei suoi brani più belli e swinganti Come Fly with me, il cui testo è stato scritto da Sammy Cahn. L'altro paroliere a lui caro è stato Johnny Burke. Entrambi si sono divisi quasi tutti capolavori di Jimmy.

Seconda parte: un mix di brani di grandi compositori internazionali come Cole Porter, Duke Ellington, Billy Straihorn, Sting, Tom Jobim, Irving Berlin , Richard Rodgers.

Questa settimana il Biella Jazz Club avrà due appuntamenti, il secondo è mercoledì 2, in collaborazione con i-Jazz e con Novara Jazz, sul palco di Palazzo Ferrero il vincitore del premio Massimo Urbani, il pianista venticinquenne Cesare Panizzi, accompagnato da Gianluca Vescovini alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso