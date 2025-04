Cesare Panizzi sale sul palco del Biella Jazz Club

Evento speciale al Biella Jazz Club per mercoledì 2 aprile alle 21.30, in collaborazione con Novara Jazz e i-Jazz. Il club biellese ospita il vincitore del premio Massimo Urbani 2024, il ventitreenne pianista Cesare Panizzi.

Cesare Panizzi è un giovane pianista e compositore emiliano. Dopo aver studiato al Berklee College of Music e aver vissuto tra Boston e New York per cinque anni, durante i quali ha collaborato con artisti di calibro internazionale, è recentemente tornato in Italia. Poco dopo il suo rientro, ha vinto il Premio Internazionale Massimo Urbani e ha registrato il suo album d’esordio, It’s Been a Blessing, con il contrabbassista siciliano Giuseppe Cucchiara, residente a New York, e il batterista modenese Gianluca Vescovini.

Con il suo trio attuale, composto da Gianluca Vescovini alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso, presenta la sua musica originale, che fonde eleganza e potenza. Il suono del trio richiama l’eleganza e lapotenza di pianisti come Hank Jones, McCoy Tyner e Ahmad Jamal, pur evolvendo in un timbro distintivo, al contempo personale e innovativo. Per martedì 8 è attesa il saxofonista inglese Chris Collins ospite deltrio Hurricane.