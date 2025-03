Bussole sonore a Vigliano, Alex Gariazzo si racconta

Giovedì 3 aprile, alle 18, la Biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà il primo di una serie di incontri che, sotto il titolo "Bussole sonore" si propongono di fare conoscere diversi generi musicali, sintonizzandoci di volta in volta con gli stimoli che ogni brano musicale porta con sè.

Sarà Alex Gariazzo, noto musicista biellese, componente dal 1995 della "Treves Blues Band" ad accompagnarci alla scoperta della musica Pop - Rock, in un viaggio che partirà dai movimenti giovanili all'industria globale, rivelando come la musica per le nuove generazioni sia un modo per comunicare, condividere esperienze e confrontarsi con il mondo.

L'organizzazione del calendario di incontri è affidato all'Associazione Tessiture sonore: ogni appuntamento prevede un incontro con uno o più professionisti dell'ambito, che ci presenterà un differente genere: pop, rock, jazz, musica sacra e musica d'arte. Un incontro speciale sarà dedicato alle famiglie con bambini in età prescolare. L'ingresso è gratuito.