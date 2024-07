Ciclista in super: fermato e sanzionato dai Carabinieri

Ieri, 12 luglio, mentre i Vigili del Fuoco transitavano sulla superstrada, avvistavano un ciclista incurante del divieto di transito ai velocipedi e dopo aver avvertito i Carabinieri hanno "accompagnato" l'uomo lungo il tratto di strada sino all'uscita. I militari quindi lo hanno individuato e sanzionato per violazione al codice. Negli ultimi mesi era stato segnalato molte volte un ciclista in super ma, scaltramente, sapendo che le forze dell'ordine non lo avrebbero trovato perché usciva a Vigliano in un tempo troppo breve per essere intercettato, la faceva franca. Non si sa se quello di ieri sia lo stesso personaggio delle molte segnalazioni, certo è che la dinamica è identica.